Spendenaktion an Karl-Georg-Haldenwangschule: Sonntags-Tour: Diese Oldtimer gibt’s in Sommenhardt zu bestaunen

Sonntags-Tour: Diese Oldtimer gibt’s in Sommenhardt zu bestaunen

Spendenaktion an Karl-Georg-Haldenwangschule

1 Mehr als 20 Oldtimer werden am Sonntag in Sommenhardt erwartet. Foto: Förderverein

Oldtimerfans kommen am Sonntag an der Karl-Georg-Haldenwangschule voll auf ihre Kosten. Der Förderverein der Schule holt für seine Spendenaktion mehr als 20 spektakuläre Modelle nach Sommenhardt. Und das Beste: Jeder darf mitfahren. Auch drum herum gibt’s ein buntes Programm.









Eine Runde im Rolls Royce von 1931 drehen? Am Sonntag können sich Oldtimerfans diesen Wunsch erfüllen. Denn mehr als 20 alte Liebhaberstücke haben zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr an der Karl-Georg-Haldenwangschule ihre Fahrzeugtüren geöffnet. Jeder kann nach Lust und Laune einsteigen, mitfahren, sich wie in einem Film vergangener Zeiten fühlen und das besondere Flair genießen.