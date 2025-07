Aufgrund des verheerenden Brandes in der Villinger Innenstadt vor wenigen Wochen haben sich die Veranstalter entschieden, den ursprünglich für Donnerstag, 10. Juli, geplanten Markt on Tour im Rahmen des Villinger Abendflairs in der Gerberstraße und Paradiesgasse zu verschieben.

„Viele der ursprünglich beteiligten Geschäfte sind betroffen – direkt oder indirekt – und auch die logistischen Rahmenbedingungen vor Ort lassen eine Durchführung zum geplanten Termin nicht zu“, begründet Projektleitung Cinja Schwer die Entscheidung.

Lesen Sie auch

„Wir sind mit allen Beteiligten im Austausch und freuen uns, mitteilen zu können, dass wir den Markt on Tour im Herbst 2025 nachholen werden“, so Thomas Herr, Citymanager bei der WIR Villingen-Schwenningen GmbH. Ein konkreter Ersatztermin wird derzeit abgestimmt und rechtzeitig kommuniziert.

Unsere Empfehlung für Sie Villinger Großbrand DRK organisiert Auszahlung an die Opfer – es gibt aber auch Hürden Viele Spenden hat das DRK Villingen für die Opfer des Villinger Großbrandes erhalten. Aber die Auszahlung ist auch an klare Vorgaben gebunden.

„Dennoch wollten wir nicht tatenlos bleiben – und setzen gemeinsam ein Zeichen der Solidarität“, berichtet Karin Pehlić von der regionalen Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg. An Stelle des ursprünglich geplanten Markt on Tour veranstaltet die WIR Villingen-Schwenningen GmbH gemeinsam mit der regionalen Wirtschaftsförderung und dem Villinger Theater am Turm an diesem Donnerstag, 10. Juli, von 17 bis 21 Uhr einen Spendenabend.

Stadtführungen

Unter dem Motto „Zusammen für Villingen“ werden im Innenhof des Theaters am Turm Spenden gesammelt. Die Besucherinnen und Besucher können sich unter anderem auf kurze Stadtführungen durch den Kaiserturm und entlang der Brigach freuen. Es kann ohne Voranmeldung teilgenommen werden. Start der Führungen ist ab 17.30 Uhr zu jeder halben Stunde. „Wir möchten an dieser Stelle auch noch mal ein großes Lob an unsere Stadtführer aussprechen, die sich für die Veranstaltung eingesetzt und so kurzfristig Stadtführungen auf die Beine gestellt haben“, bedankt sich Cinja Schwer im Namen des Orga-Teams.

Für das leibliche Wohl ist dank dem Getränkeangebot der regionalen Wirtschaftsförderung und einem Speisenangebot bestens gesorgt, teilt die WIR VS mit. Die Liegestühle und Biergartenmöbel des Stadtstrandes sowie entspannte Musik runden das sommerliche Ambiente perfekt ab.

Alle Einnahmen und Spenden des Abends kommen direkt den vom Brand betroffenen Menschen zugute, heißt es weiter. „Gemeinsam zeigen wir: Villingen hält zusammen“, sagt Thomas Herr.