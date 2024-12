Spenden in Rottweil: Einfach toll – mehr als 24 000 Euro Erlös aus dem Marinepunsch

1 Insgesamt 24 000 Euro Spenden haben Oberleutnant Felix Schäfer und die Besatzung des Rottweiler Patenschiffs am Freitag an die Bergwacht des Deutschen Roten Kreuzes, den Verein Frauen helfen Frauen und Auswege, die Wärmestube in der Suppengasse, den Malteser Kinder- und Jugendhospizdienst, den Kinderschutzbund sowie an den Verein zur Förderung der Bewährungshilfe im Landgerichtsbezirk Rottweil übergeben. Foto: Siegmeier

Ein Glanzlicht zur Weihnachtszeit: Die Besatzung des Patenschiffs hat Spenden an sechs gemeinnützige Einrichtungen überreicht. Die Freude war groß.









Am Freitagmittag war es wieder soweit und die Besatzung des Rottweiler Patenschiffs hat den Erlös aus dem Verkauf des beliebten Marinepunsch traditionell an sechs gemeinnützige Einrichtungen übergeben. 4000 Euro gab es jeweils. Vorerst wohlgemerkt. Und das ist neu, informierte Oberleutnant Felix Schäfer bei der Übergabe. Denn der Erlös, den der Verkauf noch bis zum Ende des Weihnachtsmarktes am Sonntagabend in die Kasse spült, der kommt noch obendrauf. Das Gesamtergebnis wird dann im Laufe des Montags bekanntgegeben.