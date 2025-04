Regierungspräsident Carsten Gabbert hat an Thomas Brobeil, Geschäftsführer des Vinzenz von Paul Hospitals, drei Förderbescheide des Landes Baden-Württemberg in Höhe von insgesamt rund zehn Millionen Euro übergeben.

Mit 4,7 Millionen Euro aus dem Jahreskrankenhausbauprogramm unterstützt das Land den bereits fast fertiggestellten Neubau des Logistikzentrums der Einrichtung. Zudem erhält das Hospital für die Modernisierung seiner Bettenstation St. Joseph aus demselben Programm eine Förderung in Höhe von 4,4 Millionen Euro.

550 000 Euro für das Dach

Darüber hinaus fließen aus dem regionalen Förderprogramm des Regierungspräsidiums für Krankenhäuser rund 550 000 Euro in den Dachausbau der Station St. Konrad.

„Das Land verfolgt mit seinen Förderprogrammen das Ziel, auch in der Fläche eine hochwertige und zukunftsfähige Krankenhausversorgung sicherzustellen. Die aktuellen Investitionen des Vinzenz von Paul-Hospitals in die Infrastruktur des Hauses dienen den Patienten, aber auch den Mitarbeitenden durch die Schaffung moderner und ansprechender Arbeitsplätze“, so Gabbert.

Geschäftsführer Thomas Brobeil bedankte sich und hob die Bedeutung der Klinik für die psychiatrisch-neurologische Versorgung in der Region hervor: „Das Gebäude St. Josef wurde zunächst einer umfassenden Kernsanierung unterzogen, um eine moderne Station für psychosomatische Patienten zu schaffen.

Mehr als 24 Betten

Das neue Stationsgebäude wird über 24 Betten verfügen, die überwiegend als Einzelzimmern eingerichtet sind. Zudem sind großzügige Therapieräume und Büros für das Team vorgesehen. Mit dem Neubau des Lager- und Logistikzentrums wird die Logistik zusammengeführt.“