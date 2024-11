Diese Frage stellte sich Georg Neumann von der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Mühlheim-Empfingen-Renfrizhausen beim Einladen der zahlreichen Kartons. Die Antwort: Alle 90 Päckchen fanden mit etwas Geschick in einem Kleinwagen Platz.

Die Kirchengemeinden hatten wieder zu dieser Sammelaktion aufgerufen, mit der bedürftigen Kindern in Osteuropa eine kleine Weihnachtsfreude bereitet wird. In den von zahlreichen Spendern liebevoll gefüllten und verzierten Paketen lagen Spielzeuge, Materialien für die Schule, Hygieneartikel und Kleidung für den Winter wie Mützen, Schals und Handschuhe.

17 Pakete aus dem Kindergarten Renfrizhausen

Die Kartons konnten zu verschiedenen Annahmestellen in den Kirchengemeinden gebracht werden. So haben die Kinder des Kindergartens in Renfrizhausen in den letzten Wochen für die Aktion gebastelt und 17 Pakete gepackt. Die meisten der insgesamt 90 Kartons wurden wieder in der Empfinger Apotheke abgegeben, wo sie das engagierte Team um die Inhaberin Ursula Henghuber entgegennahm.

Überwältigt von der großen Anzahl der gespendeten Pakete, die mit etwas Geschick alle in seinem Auto Platz fanden, sagte Neumann: „Im Namen der beschenkten Kinder danken wir allen Spendern und Helfern ganz herzlich!“