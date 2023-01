2 Das Partnerschaftsteam aus Lima beim Verteilen der Geschenke an Kinder in den Dörfern der ärmsten Gegend von Ayacucho. Foto: Partnerschaftskreis Lima

Ein Brief aus den peruanische Anden berichtet, wie Spenden aus Empfingen dort viele Kinder glücklich machen. Selbstgebastelte Weihnachtskarten belegen diese Freude.















Empfingen - Ein dickes Paket mit über 60 Weihnachtskarten aus der Partnergemeinde "Santa Catalina de Siena", Lima/Peru, ist kurz vor Weihnachten beim Peru-Kreis der Seelsorgeeinheit eingetroffen. Den vielen Karten lag auch ein Brief bei, in dem der Partnerschaftskreis aus Lima mehreren Personen der Seelsorgeeinheit zum Geburtstag gratuliert.

Im Brief wird berichtet, dass die Weihnachtskarten für die Freunde in unserer Seelsorgeeinheit mit großer Freude selbst entworfen und gebastelt wurden. Den Christen unserer Seelsorgeeinheit senden sie Weihnachtsgrüße und alle guten Wünsche für das Jahr 2023. Mit einem großen Dankeschön für die bisherige Partnerschaft und Solidarität schließt der Weihnachtsbrief.

Spielzeug macht Kinder in Ayacucho glücklich

Ganz besonders bedankt sich der Partnerschaftskreis für die überwiesene Spende von 1000 Euro, die beim Flohmarkt in Glatt im September 2022 erwirtschaftet wurden. Mit der Spende kauften die Freunde in Lima Spielzeug, das in die ärmsten Gebiete der Region Ayacucho (Zentralanden) gebracht wurde.

Ayacucho ist mit 96 000 Einwohnern die Hauptstadt der Region, in der 218 000 Menschen leben. Von Lima ist Ayacucho, das auf einer Höhe von 2761 Meter liegt, 560 Kilometer entfernt. Die Fahrt dorthin dauert über neun Stunden.

Zunächst führt die Route von Lima aus südlich am Meer entlang und biegt dann in die Anden ab. Im Berggebiet gibt es beschwerliche und teils sehr gefährliche Straßenverhältnisse. Die Übergabe der Geschenke fand am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember 2022, statt.

2024: Peruanischer Besuch in Empfingen

Abschließend sprechen die Freunde aus Peru das im Jahr 2024 anstehende 30-jährige Jubiläum der Partnerschaft an, zudem sie im nächsten Jahr zu uns in die Seelsorgeeinheit kommen werden.