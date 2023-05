1 Regine Guhl-Rößler, Inhaberin von Friseur-Galerie, zeigt, wie die Haarspenden verpackt werden. Foto: Hezel

Abgeschnittene Haare müssen nicht im Müll landen. Stattdessen können sie den Ozean von Öl befreien.









Mindestens eineinhalb Jahre lang habe sie nach einer sinnvollen Verwertung von Haarresten gesucht, berichtet Regine Guhl-Rößler, Inhaberin von Friseur-Galerie in Dornhan, im Gespräch mit unserer Redaktion. Als sie von der Möglichkeit gehört hätte, Haarabschnitte zur Ölbindung in Meeren einzusetzen, habe sie sich im Internet nach entsprechenden Organisationen umgeschaut. Dabei habe ihr „Hair help the oceans“ am meisten zugesagt.