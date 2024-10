Spenden an Kinder und Obdachlose: Nikolausstrümpfe aus Hechingen sind auch in Hamburg beliebt

Nikolausstrümpfe aus Hechingen sind auch in Hamburg beliebt

Spenden an Kinder und Obdachlose

1 Socken so weit das Auge reicht: Kürzlich haben zehn Damen der Albstädter Ortsgruppe der Internationalen Sockenstrickervereinigung Hechingen-Hohenzollern 173 Nikolausstrümpfe an Präsidentin Henrike Zwerger (vorne) für die Nikolausaktion übergeben. Foto: Roth

Die Nikolaus-Aktion der Internationalen Sockenstrickervereinigung Hechingen-Hohenzollern läuft auf Hochtouren. Jüngst hat eine Ortsgruppe 173 Nikolausstrümpfe gespendet. In der Adventszeit werden diese an kranke Kinder und Obdachlose übergeben.









Link kopiert



An diesem herbstlichem Morgen herrscht ein reges Treiben auf dem Firmengelände der Strickwollenfirma „Tutto“ in der Kasernenstraße 12. Dort befindet sich gleichzeitig die Vereinsheimat der Internationalen Sockenstrickervereinigung Hechingen-Hohenzollern. Zu Gast sind zehn Damen fortgeschrittenen Alters der Albstädter Ortsgruppe des Vereins, die an Präsidentin Henrike Zwerger 173 selbst gestrickte Nikolausstrümpfe übergeben.