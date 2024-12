In wenigen Tagen feiern wir Weihnachten. Für die Patienten in der Katharinenhöhe geht ein kräftezehrendes Jahr zu Ende. Die Zeit der Familien-Reha im Schwarzwald ist für viele das Highlight des Jahres. Aber lesen Sie selbst.

„Unsere Tochter Josefine, neun Jahre alt, ist im Mai 2023 an Leukämie erkrankt. Wir waren neun Monate mehr im Krankenhaus als daheim. Seit Februar befindet sich unsere Tochter in Erhaltungstherapie, das heißt, die Chemo-Behandlung läuft noch bis Mai 2025“, schildert Sabine Rennich. „Für uns war die Zeit auf der Katha der Weg, einmal Luft zu holen und durchzuatmen, wieder neue Kraft zu tanken für alles, was da noch kommen mag.“

Endlich sei einmal gemeinsam Zeit für die Familie gewesen, denn die Abläufe in der Katha seien so durchstrukturiert, dass der Alltag außen vor bleibt. „Wir konnten Zeit zu zweit verbringen, gemeinsam spazieren gehen und den Wald genießen“, so die Mutter. In der Katha sei immer jemand da, der 24 Stunden medizinisch helfen kann. „Zuhause ist die behandelnde Klinik eineinhalb Stunden Fahrtzeit entfernt.“

24 Stunden im Einsatz

„Viele auf der Katha haben nicht nur einen Beruf, sondern eine Berufung“, stellt Sabine Rennich fest, und ergänzt: „Ich kann nur Danke sagen, Danke für die Zeit auf der Katha. Oder wie man bei uns in Bayern sagt: Vergelt’s Gott.“

Familie Tippel schildert ihre Geschichte und ihre Erfahrung so: „Unsere Tochter hat drei Jahre lang gegen den Krebs gekämpft. Es war das größte Geschenk, überhaupt wieder vier Wochen lang Tag und Nacht als Familie, mit allen Geschwistern und beiden Eltern, verbringen zu können. Die letzten drei Jahre und auch noch zu Beginn der Reha wäre es undenkbar gewesen, dass Eleonora wandern, bowlen oder schwimmen geht, geschweige denn dass solche Aktivitäten als Familie möglich sind. Am Ende gelang nicht nur das, sondern viel mehr: Wir stiegen auf eine Skisprungschanze, fuhren Sattelschlepper und Sommerrodelbahn. Und Eleonora wirkte bei einer Tanzaufführung mit und hat Freundinnen und Freunde gefunden. Vielen Dank für unvergessliche vier Wochen auf der Katharinenhöhe, die für die ganze Familie den Start in das ,Leben danach’ darstellen.“

Gasttraining als Highlight

Melanie G.: „Meine Tochter Wilhelmina durfte in der Katharinenhöhe für vier Wochen das Leben leben, was ich ihr gewünscht habe: unkompliziertes Erreichen der Rehafreunde, Natur, lernen mit der Natur und Abenteuer. Ein Highlight war das Gasttraining in der Eiskunstlaufabteilung der Wild Wings.“ „Nach einer sehr herausfordernden Zeit in die Katha zu kommen, ist wie in eine kuschlig warme Decke gehüllt von den liebsten Menschen umsorgt zu werden. Wir Eltern können zu Kräften kommen und die vielen Wunder erleben, die hier an vielen Kindern vollbracht werden“, so emotional formuliert Familie Michalski ihre Erfahrung mit der Reha-Einrichtung.

Hochseilgarten-Bezwinger

Und weiter berichten die Drei: „Wir kamen mit einem geschwächten, völlig immobilen Sorgenkind (nach einer Knochenkrebserkrankung unseres Sohnes Kilian) und durften einen Hochseilgarten-Bezwinger mit nach Hause nehmen. Wir sind von ganzem Herzen dankbar, für diesen wundervollen Ort, an dem wir unsere Zuversicht und Hoffnung wiedergefunden haben.“

Lieblingssong im Radio – Grußwort von Dr. Gwendolin Gundlach: "antenne 1 Neckarburg Rock & Pop ist auch in diesem Jahr wieder stolzer Partner der Spendenaktion. Uns ist es ein großes Anliegen, hier unterstützend dabei zu sein und bereits zum vierten Mal in Folge einen Charitytag in Ihrem Radio zu veranstalten. Es wird sich einen Tag lang wieder um die 'Katha' drehen und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind gefragt: Schalten Sie gerne ein und wünschen Sie sich Ihren Spendensong, wenn es am Freitag, 10. Januar 2025, wieder heißt: 'Gemeinsam für die Katharinenhöhe – der antenne 1 Neckarburg Rock & Pop Charitytag'."