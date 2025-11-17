Spenden-Aktion Katharinenhöhe: „Ich habe da oben im Schwarzwald gelernt, wieder durchzuatmen“

Als Polizist wollte Semih Cakir helfen: Verantwortung tragen, für andere da sein. Dann änderte eine Diagnose alles. Die Katharinenhöhe gab ihm Halt.
„Ich wollte immer helfen, Teil von etwas Größerem sein“, sagt Semih Cakir, 25 Jahre alt, Polizist aus dem Schwarzwald. 2019 begann er seine Ausbildung zum Landespolizisten – voller Energie und mit klaren Zielen. 2022 folgte der Abschluss, kurz darauf trat er seinen Dienst in Mannheim an. Und als er sich angekommen fühlte, kam der Moment, der alles veränderte.