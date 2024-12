Mit 14 Jahren haben die Schmerzen beim Laufen begonnen. „Die Ärzte tippten zunächst auf Wachstumsschmerzen, vielleicht auch auf den Meniskus“, erzählt Nike Sitzenstock. Dann taucht ein großer Fleck am Knie auf. Nach einer MRT-Aufnahme steht fest, dass sie an Knochenkrebs erkrankt ist. Der Kampf beginnt.

„Furchtbares Heimweh“

Ein Spezialteam der Uniklinik in Münster operiert sie. Nike bekommt eine Prothese aus Titan eingesetzt. Dann folgt die Chemo in Hamburg. Ein Jahr lang kann sie nicht zur Schule gehen, wird zu Hause an der Nordsee unterrichtet und steigt dann wieder in die zehnte Klasse ein. 2020 kommt sie zum ersten Mal zur Reha in den Schwarzwald. „Die ersten vier Tage waren schlimm, ich hatte furchtbares Heimweh“, sagt die 21-Jährige. „Aber dann war das Eis gebrochen und ich habe die Zeit in der Katharinenhöhe voll genossen.“ So wie auch ihren zweiten Aufenthalt 2022 und ihren dritten, jetzt, im Herbst 2024. „Jeder Aufenthalt tut so gut, man kann sich vollkommen auf sich konzentrieren.“ Nachdem sich ihre Prothese entzündet hatte, arbeitet sie nun mit ihrer Physiotherapeutin wieder am Muskelaufbau und an der Bewegungserweiterung ihres Kniegelenks. „Es läuft sehr gut“, bestätigt Denise Hepting. Ihre junge Patientin strahlt sie an. „Wir sind ein tolles Team.“ Vier Mal in der Woche Einzeltherapie und mehrmals Gruppensport wie Zumba oder Aquagymnastik stehen auf dem Plan.

Freundschaften geschlossen

Nike genießt jede Aktivität in der Reha,erst recht die gemeinsamen Ausflüge mit Gleichaltrigen. Es geht ins Kino oder zum Wandern mit Alpakas. In der gemeinsamen Reha-Zeit haben sich schon viele Freundschaften entwickelt. „Wir besuchen uns gegenseitig und pflegen die Freundschaften das ganze Jahr über.“

Nike Sitzenstock: „Wirklich bewundernswert ist die besondere Atmosphäre in der Katha: Jeder, der hier arbeitet, ist immer gut gelaunt. Es gibt einfach keine schlechte Stimmung.“

Ihre Erlebnisse mit der Krebserkrankung und ihre Erfahrungen in der Katharinenhöhe haben sie geprägt und inspiriert: Sie studiert jetzt Soziale Arbeit. „Und vielleicht werde ich auch mal in einer Reha-Einrichtung arbeiten.“

