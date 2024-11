Spenden-Aktion Katharinenhöhe: Familien reisen mit schwerem Gepäck

1 Vor der Katha liegt (hoffentlich) der letzte Winter mit Platzproblemen – im Frühling soll die Physioabteilung in den Neubau umziehen können. Foto: Katharinenhöhe

Die große Spendenaktion „Gemeinsam für die Katharinenhöhe“ geht zum siebten Mal an den Start. „Ohne die Unterstützung Ihrer Leser wäre vieles gar nicht möglich“, sagt Geschäftsführer Stephan Maier.









Die Autos auf dem Parkplatz der Katharinenhöhe tragen Kennzeichen aus ganz Deutschland: ART, SIM, STA, B, HAL oder auch DO. Jede Familie reist mit schwerem Gepäck an, auch wenn sie nur das Nötigste eingepackt hat. Denn alle, die hierherkommen, haben ihr an Krebs erkranktes Kind auf der Rückbank, und die Sorgen sind groß. Durch die intensivmedizinische Behandlung kamen die Kinder, aber auch ihre begleitenden Eltern und die Geschwister an die Grenzen der Belastbarkeit. Hier auf der Katharinenhöhe hoffen sie auf neue Kraft, auf neuen Lebensmut. Denn die eigentliche „Heilung“ des Patienten und seiner Angehörigen setzt meist erst nach Ende aller Intensivmaßnahmen ein. Die familienorientierte stationäre Rehabilitation, wie in der Klinik in Schönwald, spielt dabei eine entscheidende Rolle.