Spenden-Aktion Katharinenhöhe: Milenas besondere Operation

Eltern, Therapeuten und das Team der Katharinenhöhe glauben fest an Milena. Nach einer Amputation lernt das Mädchen hier Schritt für Schritt wieder zu gehen.
Wieder laufen. Raus aus dem Rollstuhl, rein in die Unabhängigkeit. Die Herausforderung für Milena ist groß, und doch ist das Ziel erreichbar. Da sind sich alle einig: Eltern, Therapeuten, das ganze Katha-Team glaubt an Milena. Viermal in der Woche gibt das zarte Mädchen in der Physio dafür alles. Eine Ganganalyse gibt vor, wie sie auftreten soll, berechnet die optimale Schrittlänge, den Bewegungswinkel und das Abrollverhalten.