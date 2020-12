Spenden-Aktion in Empfingen Vereins-Kracher statt Silvester-Böller

Und wie funktioniert eine Spende? Der Bürgermeister hat einen "Vier-Punkte-Plan" erstellt. Zunächst solle man sich in der Vereinsliste einen Verein aus. Die Liste finde man unter www.empfingen.de. Danach soll man eine kurze Mail mit dem Betreff "Vereins-Kracher 2020" und die Adressdaten für die spätere Zusendung der Spendenbescheinigung zusenden. Im Anschluss erhalte man Kontodaten des Vereins und könne seinen individuellen Betrag überweisen. Und viertens: "Wir sagen Danke und der Verein sendet eine Spendenbescheinigung zu." Diese Aktion findet nun auch schon Nachahmer, wie der Schultes erfreut berichtet: "Eutingen und Vellberg (Landkreis Schwäbisch Hall) haben es jetzt schon kopiert."

Wie kam Truffner auf diese Idee? "Ich selber bin ein Vereins-Typ - war ja vor Kurzem selber bei der Altpapier-Sammlung in Rottenburg aktiv. Mir liegen Vereine am Herzen. Ich hoffe, dass unser Vereinsleben in der Gemeinde Corona übersteht und vielleicht noch stärker aus der Krise herauskommt. Solche Aktionen fallen mir meist daheim nach einem Bier ein." Also alles andere als eine Schnapsidee.