Spendemöglichkeit in Königsfeld: Drei Blutgruppen werden besonders dringend gebraucht

1 Ein halber Liter Blut wird bei der Spende insgesamt entnommen. (Symbolfoto) Foto: DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen

Sommer, Sonne, Ferienzeit – deshalb bleiben bei Blutspendeaktionen in diesen Tagen noch immer viele Liegen frei. Die Versorgung gerät dann schnell in Schräglage, warnt das Deutschen Roten Kreuz. Auch bei der Aktion in Königsfeld sind noch Termine frei.









Ein kleiner Pieks kann Leben retten – damit ruft der Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zur Blutspende auf. So einfach das Prozedere – so wichtig ist das Resultat: In ganz Deutschland werden täglich etwa 15 000 Blutspenden benötigt, um die Versorgung von Patienten zu sichern, wie es in einer Mitteilung des Blutspendediensts heißt.