Spende übergeben: „Hardt ist bunt und vielfältig“ unterstützt Nachbarschaftshilfe

469,50 Euro spendete das Bündnis „Hardt ist bunt und vielfältig“ an die Nachbarschaftshilfe „Lichtblicke“ – das sorgte für strahlende Gesichter.
Kurz vor der Landtagswahl hatte das 31 Personen starke Bündnis zu „kunterbunten Begegnungen“ auf den Parkplatz von Edeka Hammer eingeladen, blickte Cordula Klausmann zurück. Kaffee und Kuchen konnten gegen Spenden erworben werden. „Wir waren begeistert über die viele Besucher, die finanziellen Spenden und auch über Kuchenspenden aus der Bevölkerung, die spontan vorbeigebracht wurden“, sagte Cordula Klausmann.