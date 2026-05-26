Spende übergeben: „Hardt ist bunt und vielfältig“ unterstützt Nachbarschaftshilfe

469,50 Euro spendete das Bündnis „Hardt ist bunt und vielfältig“ an die Nachbarschaftshilfe „Lichtblicke“ – das sorgte für strahlende Gesichter.

Kurz vor der Landtagswahl hatte das 31 Personen starke Bündnis zu „kunterbunten Begegnungen“ auf den Parkplatz von Edeka Hammer eingeladen, blickte Cordula Klausmann zurück. Kaffee und Kuchen konnten gegen Spenden erworben werden. „Wir waren begeistert über die viele Besucher, die finanziellen Spenden und auch über Kuchenspenden aus der Bevölkerung, die spontan vorbeigebracht wurden“, sagte Cordula Klausmann.

So wurden nun die 469,50 Euro an die Nachbarschaftshilfe samt einem Kuchengruß übergeben – passender Anlass war das gemeinsame Mittagessen für Senioren im Foyer der Arthur-Bantle-Halle, zu dem die „Lichtblicke“ geladen hatten.

Politisch neutral

Mit der Spende wolle man politisch neutral alle Menschen in Not unterstützen, egal welcher Gesinnung, Religion oder Herkunft, erklärte Cordula Klausmann. „Das wird hier von der Nachbarschaftshilfe wunderbar gelebt“, sagte sie.

Angelika Marte von der Nachbarschaftshilfe nahm die Spende gerne entgegen. Die Summe komme den Helferinnen zugute.

So gibt es bald eine Veranstaltung in Hardt zum Thema „Hormonbalance und Wohlbefinden – wie ätherische Öle Frauen natürlich unterstützen“. An diesen können die 80 Helferinnen der Nachbarschaftshilfe teilnehmen.

Immer rasch ausgebucht

Der monatliche Mittagstisch in der Arthur-Bantle-Halle ist derweil ein Renner. Die 56 Plätze sind immer rasch ausgebucht. Dazu trägt die Gemeinschaft bei, aber auch interessante Themen wie Betrugsprävention oder „Senioren im Straßenverkehr“ mit der Polizei. Das Essen von „Edel“ aus dem Schwarzwald-Café mundet den Besuchern stets vorzüglich.