Um die Arbeit der Ettenheimer Feuerwehr zu unterstützen, hat der Badische Gemeindeversicherungsverband ihr 10 000 Euro für zwei Touchscreen-Monitore gespendet. Übergabe war bereits im neuen Rettungszentrum, das am 4. März eröffnet wird.









Als „einen der besonders glücklichen Tage für einen Bürgermeister“ stufte Bruno Metz den Mittwoch ein. Anlass für sein Glücksbefinden war ein Spendenscheck in Höhe von 10 000 Euro, den der Vorstandsvorsitzende des Badischen Gemeindeversicherungs-Verbands (BGV), Professor Edgar Bohn, im neuen Rettungszentrum in den Radackern für die Arbeit der Feuerwehr Ettenheim überreichte.

Auch Medientechnik dient der Unfallverhütung

Mit dieser Spende ist der Stadt und der Feuerwehr, abweichend von früher üblichen Löschwerkzeugen, die Anschaffung zweier großer Touchscreen-Monitore möglich geworden. „Derartige zeitgemäße Medientechnik dient durchaus auch der Unfallverhütung“, merkte Ettenheims Feuerwehrkommandant Jürgen Rauer in Anspielung auf die wertvolle Hilfe bei der Ausbildung der Feuerwehrleute an. Bohn, der zur Spendenübergabe von BGV-Regionaldirektor Joachim Hauser und Bernhard Matzat von der örtlichen Hauptvertretung erschienen war, zeigte die besondere Verbindung des BGV zu den Feuerwehren auf. Exakt vor 100 Jahren sei der Verband als „Kommunaler Feuerversicherungsverband“ gegründet worden. Jährlich unterstütze der BGV die Arbeit der Feuerwehren in Baden mit 600 000 Euro. Seit 2021 wende sich der BGV zudem jungen Ersthelferorganisationen im Bereich der Hilfs- und Rettungsdienste zu, darunter eben auch die Jugendfeuerwehren. Die Kommunen als freiwillige Mitglieder seien wichtige Partner des Verbands.

Ettenheim bildet Feuerwehrleute der ganzen südlichen Ortenau aus

Bohns Lob für eine langjährige konstruktive und angenehme Zusammenarbeit mit Ettenheim gab Bürgermeister Metz an die Verbandsvertreter zurück. Die durch die BGV-Spende ermöglichte neue Medientechnik komme den rund 150 Mitgliedern der Ettenheimer Wehr zugute. Darüber hinaus sei sie wertvoll einsetzbar in der Ausbildung junger Feuerwehrleute der ganzen südlichen Ortenau, die von Ettenheim übernommen werde.

Mit Blick auf das neben dem neuen Rettungszentrum entstehende Gebäude der künftigen Wasserversorgung für einen größeren Umkreis hob Metz auf das längst verinnerlichte Denken „über den Kirchturm hinaus“, gerade auch in Rettungs- und Versorgungsdiensten, ab. Unterstützung fand seine Aussage auch bei den Vertretern der vier im Gemeinderat vertretenen Parteien, deren Teilnahme an dieser Scheckübergabe von BGV-Chef Bohn als große Wertschätzung derlei Engagements eingestuft wurde.

Einweihungstermin ist der 4. März

Feuerwehr, DRK und Wasserwacht: Sie alle werden im neuen Rettungszentrum in den Ettenheimer Rackern unterkommen. Insgesamt sieben Firmen waren am Bau beteiligt. Die Einweihung ist am Samstag, 4. März , ab 16 Uhr nach knapp anderthalb Jahren Bauzeit. Das nach KfW-55-Standard gebaute Gebäude hat 1600 Quadratmeter Nutzfläche bei acht Metern Gebäudehöhe. Beim Bau habe man bewusst auf Nachhaltigkeit geachtet: Grundwasserwärmepumpe, Photovoltaik-Anlage, Dachbegrünung und Betonkernaktivierung in der oberflächenfertigen Betonplatte könnten es zum ersten Plus-Energie-Rettungszentrum Deutschlands machen.