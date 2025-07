VRbike: Volksbank in der Region spendet 4 eBikes an soziale Dienste.

Mobilität fördern, Umwelt schützen und soziale Arbeit stärken: Die Volksbank in der Region hat vier eBikes an soziale Dienste gespendet.

Thomas Taubenberger, Vorstandsmitglied der Volksbank, übergab die sogenannten „VRbikes“ gemeinsam mit Paul Trautwein vom Trautwein Zweirad-Center an Vertreterinnen und Vertreter des Samariterstifts in Gärtringen und Tübingen sowie der Diakoniestation in Herrenberg.

Spende im Wert von insgesamt 17 500 Euro

Die Spende im Wert von über 17 500 Euro wurde durch das Gewinnsparen der Volksbank möglich gemacht. Mehr als 13 000 Kundinnen und Kunden haben Monat für Monat Gewinnspar-Lose erworben und so gemeinsam zur Unterstützung beigetragen. „Mit den VRbikes können die Mitarbeitenden der sozialen Dienste künftig schneller, flexibler und klimafreundlicher zu hilfsbedürftigen Menschen gelangen“, erklärte Thomas Taubenberger bei der Übergabe. „Gleichzeitig bleiben sie dabei selbst in Bewegung – gut für die Gesundheit und gut für die Umwelt.“

Die Volksbank setzt mit den VRbikes ein Zeichen für nachhaltige Mobilität. Das neue Angebot ergänzt die bekannten VRmobile, Autos für soziale und pflegerische Einrichtungen. Als erste Bank in der Region geht die Volksbank damit neue Wege und unterstützt mobile Pflege- und Betreuungsdienste nicht nur mit Autos, sondern auch mit modernen eBikes.

Finanziert wird die Spende über das Gewinnsparen: Von jedem Los für zehn Euro fließen 7,50 Euro auf ein Sparkonto, während 2,50 Euro als Spieleinsatz dienen. Rund 63 Cent davon werden pro Los an gemeinnützige Einrichtungen gespendet. „Mit jedem Los stärken unsere Kundinnen und Kunden das soziale Netz vor Ort“, betonte Taubenberger. Allein in diesem Jahr vergibt die Volksbank in der Region fast 350 000 Euro an Vereine sowie soziale und kulturelle Einrichtungen.

So versteht sich die Volksbank in der Region

Die Volksbank in der Region versteht sich, laut einer Mitteilung als Genossenschaftsbank mit klarer Verantwortung: Sie fördert nicht nur die wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder, sondern engagiert sich aktiv für ein lebenswertes Miteinander in den Städten und Gemeinden ihres Geschäftsgebiets rund um Dornstetten, Herrenberg, Mössingen, Nagold, Rottenburg und Tübingen.