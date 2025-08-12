Spende in Lörrach: Sportlicher Einsatz für das autonome Frauenhaus

Die Lörracher Hobbyfußballgruppe „SC Freibad“ unterstützte die Einrichtung finanziell.
Die Vertreterinnen des autonomen Frauenhauses konnten einen Scheck über 4400 Euro von Mitgliedern der Lörracher Hobbyfußballgruppe „SC Freibad“ entgegennehmen. Der Betrag stammt aus den Erlösen des „Thommy Cup“, der Mitte März zum 15. Mal in der Lörracher Wintersbuckhalle stattgefunden hatte. Die Veranstalter des SC Freibad richten den „Thommy Cup“ jährlich als Benefizturnier in Erinnerung an ihren verstorbenen Mitspieler Thomas Kiefer aus und konnten so über die vergangenen Jahre soziale Einrichtungen aus Lörrach und Umgebung mit insgesamt mehr als 50 000 Euro finanziell unterstützen.