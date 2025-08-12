Spende in Lörrach: Sportlicher Einsatz für das autonome Frauenhaus

Die Vertreterinnen des autonomen Frauenhauses konnten einen Scheck über 4400 Euro von Mitgliedern der Lörracher Hobbyfußballgruppe „SC Freibad“ entgegennehmen. Der Betrag stammt aus den Erlösen des „Thommy Cup“, der Mitte März zum 15. Mal in der Lörracher Wintersbuckhalle stattgefunden hatte. Die Veranstalter des SC Freibad richten den „Thommy Cup“ jährlich als Benefizturnier in Erinnerung an ihren verstorbenen Mitspieler Thomas Kiefer aus und konnten so über die vergangenen Jahre soziale Einrichtungen aus Lörrach und Umgebung mit insgesamt mehr als 50 000 Euro finanziell unterstützen.

Zum 30-jährigen Bestehen des im Jahr 1995 gegründeten SC Freibad wählten die Verantwortlichen nach 2018 nun zum zweiten Mal das autonome Frauenhaus Lörrach als Empfängerin der Geldspende aus, um die Relevanz der dort geleisteten Arbeit hervorzuheben und die Notwendigkeit und Wichtigkeit der Einrichtung zu betonen.

Das Frauenhaus Lörrach muss sich zu einem Drittel selbst finanzieren und ist deshalb auf Spenden, wie die vom SC Freibad, angewiesen, heißt es in einer Mitteilung. Derweil planen die Mitglieder des SC Freibad schon den nächsten „Thommy Cup“, der im März 2026 wieder in der Wintersbuckhalle in Lörrach stattfinden soll. Mit einem Augenzwinkern gehen die Veranstalter davon aus, dass auch dieses Turnier wieder das „beste Turnier aller Zeiten werden wird“, heißt es abschließend von den Hobbyfußballern.