Spende in Lörrach: Fasnachts-Kommeedi unterstützt Kinder

Die Schnitzelbangg-Gruppe „di letschde vo Röttle“ veranstaltete die Fasnachts-Kommeedi „Ä Hampfle Schnitzelbängg vom Fynschte“.
Organisiert wurde der Benefizabend von Stephan Brenneisen-Osswald, Mike Eiche und Karlheinz Rügamer. Der Erlös von insgesamt 2525 Euro kam zum zweiten Mal der Organisation direct help better future zugute. Durch diese Unterstützung war es möglich, 17 Kindern aus Lörrach in den Sommerferien eine unvergessliche Ferienfreizeit zu ermöglichen. Für viele der Kinder bedeutet dies nicht nur Erholung, sondern auch Gemeinschaft, neue Freundschaften und wertvolle Erfahrungen außerhalb des Alltags, heißt es in der Mitteilung von direct help better future.