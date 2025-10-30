Spende in Lörrach: Fasnachts-Kommeedi unterstützt Kinder

Ferienfreizeit für 17 Kinder finanziell ermöglicht

Stephan Brenneisen-Osswald von „di letschde vo Röttle“ wird mit den Worten zitiert: „Das Fasnachts-Kommeedi ist eine Benefiz-Veranstaltung mit starker örtlicher Verwurzelung in Lörrach-Stetten. So ist es für uns ein Anliegen, dass mit dem Erlös eine Organisation bedacht wird, die eine Unterstützung von Menschen vor Ort leistet und keinen großen Verwaltungsapparat unterhält.“ Weiter legte er dar: „Mit dem Cheller-Lache verbinden wir, di letschde vo Röttle, unser Anliegen, etwas für Kinder zu tun, welche von Haus aus nicht ideal unterstützt werden können. In direct help better future haben wir eine Organisation gefunden, die unsere Ziele umsetzt.“ Auch die Geschäftsführerin von direct help better future, Alexandra Sieberer, freut sich sehr über die wiederholte Unterstützung: „Wir sind sehr dankbar für das großartige Engagement der Schnitzelbängg-Gruppen. Mit dieser Spende können wir Kindern aus Lörrach nicht nur Ferien ermöglichen, sondern ihnen auch Freude und neue Perspektiven schenken.“