Spende in Lörrach: Fasnachts-Kommeedi unterstützt Kinder
Vertreter der Schnitzelbangg-Gruppe „di letschde vo Röttle“ und der Organisation direct help better future hatten bei der Scheckübergabe Grund zur Freude. Finanziert wurde damit eine Ferienfreizeit für Kinder aus finanziell unsicheren Verhältnissen. Foto: Privat

Die Schnitzelbangg-Gruppe „di letschde vo Röttle“ veranstaltete die Fasnachts-Kommeedi „Ä Hampfle Schnitzelbängg vom Fynschte“.

Organisiert wurde der Benefizabend von Stephan Brenneisen-Osswald, Mike Eiche und Karlheinz Rügamer. Der Erlös von insgesamt 2525 Euro kam zum zweiten Mal der Organisation direct help better future zugute. Durch diese Unterstützung war es möglich, 17 Kindern aus Lörrach in den Sommerferien eine unvergessliche Ferienfreizeit zu ermöglichen. Für viele der Kinder bedeutet dies nicht nur Erholung, sondern auch Gemeinschaft, neue Freundschaften und wertvolle Erfahrungen außerhalb des Alltags, heißt es in der Mitteilung von direct help better future.

 

Ferienfreizeit für 17 Kinder finanziell ermöglicht

Stephan Brenneisen-Osswald von „di letschde vo Röttle“ wird mit den Worten zitiert: „Das Fasnachts-Kommeedi ist eine Benefiz-Veranstaltung mit starker örtlicher Verwurzelung in Lörrach-Stetten. So ist es für uns ein Anliegen, dass mit dem Erlös eine Organisation bedacht wird, die eine Unterstützung von Menschen vor Ort leistet und keinen großen Verwaltungsapparat unterhält.“ Weiter legte er dar: „Mit dem Cheller-Lache verbinden wir, di letschde vo Röttle, unser Anliegen, etwas für Kinder zu tun, welche von Haus aus nicht ideal unterstützt werden können. In direct help better future haben wir eine Organisation gefunden, die unsere Ziele umsetzt.“ Auch die Geschäftsführerin von direct help better future, Alexandra Sieberer, freut sich sehr über die wiederholte Unterstützung: „Wir sind sehr dankbar für das großartige Engagement der Schnitzelbängg-Gruppen. Mit dieser Spende können wir Kindern aus Lörrach nicht nur Ferien ermöglichen, sondern ihnen auch Freude und neue Perspektiven schenken.“

Dank an die Künstler und Unterstützer

Die Organisatoren und die unterstützte Organisation bedanken sich herzlich bei allen Sponsoren, den Künstlern sowie dem Publikum, das diesen besonderen Abend möglich gemacht hat. Die Fasnacht verbindet Menschen über Grenzen hinweg – und in diesem Fall schenkt sie Kindern die Chance auf schöne Ferientage, heißt es in der Mitteilung abschließend.

 