Spende in Kandern übergeben: Hotzenwaldhaus der Hochtouristen wird mit Defibrillator ausgestattet
Sandra Friedrich (l.) und Dennis Hofmann (r.) von der Volksbank übergeben an den Hochtouristen-Vorsitzenden Hans-Jürgen Weiß und dessen Vertreterin Regina Weber einen Defibrillator für das Hotzenwaldhaus. Foto: ter

Die Volksbank Dreiländereck hat den Hochtouristen Kandern ein Gerät gespendet.

Groß war die Freude bei Hans-Jürgen Weiß, Vorsitzender der Hochtouristen, und seiner Stellvertreterin Regina Weber, als sie von Dennis Hofmann, dem Leiter der Kanderner Volksbank-Filiale, sowie Sandra Friedrich, der Assistenz des Vorstands der Volksbank Dreiländereck in Lörrach, ein lebensrettendes Gerät überreicht bekamen. Dadurch könne im Fall eines plötzlichen Herzstillstands schnelle Hilfe geleistet werden, waren sich bei der Übergabe alle Beteiligten einig.

 

Dieser automatisierte externe Defibrillator (AED) erhöhe in erster Linie die Sicherheit für die Nutzer des Hotzenwaldhauses. Das Freizeitheim liege zwar wunderschön, sei aber doch etwas abgelegen, weshalb in einem Ernstfall die Rettungswege lang seien, merkten die Vertreter der Volksbank an. Darüber hinaus sei die Spende auch als Anerkennung für das starke ehrenamtliche Engagement der Kanderner Hochtouristen zu verstehen.

Der Defibrillator wird in Abstimmung mit dem DRK außen am Hotzenwaldhaus angebracht.

 