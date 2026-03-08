Spende in Kandern übergeben: Hotzenwaldhaus der Hochtouristen wird mit Defibrillator ausgestattet

1 Sandra Friedrich (l.) und Dennis Hofmann (r.) von der Volksbank übergeben an den Hochtouristen-Vorsitzenden Hans-Jürgen Weiß und dessen Vertreterin Regina Weber einen Defibrillator für das Hotzenwaldhaus. Foto: ter Die Volksbank Dreiländereck hat den Hochtouristen Kandern ein Gerät gespendet.







Groß war die Freude bei Hans-Jürgen Weiß, Vorsitzender der Hochtouristen, und seiner Stellvertreterin Regina Weber, als sie von Dennis Hofmann, dem Leiter der Kanderner Volksbank-Filiale, sowie Sandra Friedrich, der Assistenz des Vorstands der Volksbank Dreiländereck in Lörrach, ein lebensrettendes Gerät überreicht bekamen. Dadurch könne im Fall eines plötzlichen Herzstillstands schnelle Hilfe geleistet werden, waren sich bei der Übergabe alle Beteiligten einig.