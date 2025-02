Der Adventsweg in Heiligenzimmern war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Dank des großen Engagements der Fördervereine des Kindergartens und der Grundschule Heiligenzimmern-Isingen sowie der Familie Karl sowie vieler Helfer im Freundeskreis und aus der Nachbarschaft konnte eine festliche Atmosphäre geschaffen werden, die viele Besucher begeisterte.

Die Einnahmen aus der Bewirtung an den Adventssonntagen und vielen erbrachten einen Überschuss von insgesamt 6783 Euro erzielt werden. Dieser Betrag kommt jeweils zur Hälfte zwei Einrichtungen zugute: Jeweils 3391,50 Euro gehen an den Förderverein des Kindergartens Heiligenzimmern und an den Förderverein der Grundschule Heiligenzimmern-Isingen. Das Geld wird verwendet, um die Bildungs- und Betreuungsangebote zu verbessern.