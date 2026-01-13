Spende in Hechingen: Es fließt Geld für den Tafelladen

1 Das Team des Hechinger Tafelladens freut sich über die Spende, die der Gospelchor Hechingen übergeben hat. Foto: Gospelchor 850 Euro hat der Gospelchor Hechingen gesammelt und an den Tafelladen übergeben.







Den Betrag von 850 Euro hatte der Gospelchor Hechingen während seiner Andacht „Begegnung an der Krippe“ Anfang Januar in der Kirche St.-Luzen für den Tafelladen Hechingen gesammelt. Viele Besucherinnen und Besucher waren gekommen, um die Lieder des Chores zu genießen und auch um großzügig zu spenden. Anita Steppacher übergab die Spende an Marktleiterin Isabell Buck-Vasiliadis und Irina Weck vom Tafelladen-Team. Beide freuten sich über den Zuschuss.