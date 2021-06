1 Scheckübergabe von den Kuckucks-Gugga an den Verein für soziale Integration. Foto: Kuckucks-Gugga

Die Kuckucks-Gugga haben mit einem Hähnchenverkauf nicht nur die Bevölkerung versorgt, sondern auch einen guten Zweck verfolgt.

Haiterbach - Bereits Anfang Juni, an Fronleichnam, starteten die Musiker der Haiterbacher Kuckucks-Gugga mit einer neuen Aktion. Im Vorfeld konnten Bestellungen für einen gegrillten Kuckuck, also ein gegrilltes Hähnchen, mit Kuckucks-Brötchen und –Krapfen oder alternativ nur Krapfen platziert werden.

400 Euro für Verein für soziale Integration und seelische Gesundheit in Oberschwandorf

Am Feiertag dann wurden die auf unterschiedliche Boxen verteilten Inhalte entweder ausgeliefert oder konnten an der Festhalle in Oberschwandorf abgeholt werden. Die Gugga hatten hierzu eigens einen Hähnchenwagen organisiert. Das Interesse der Bevölkerung war groß und die Aktion kann als Erfolg verbucht werden. Ein Teil des Erlöses in Höhe von 400 Euro wurde, wie bereits vorab angekündigt, an den Verein für soziale Integration und seelische Gesundheit in Oberschwandorf gespendet.