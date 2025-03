Im Vordergrund der MSP standen die Einstellfahrten von aktiven Rallyefahrern, die die eigens hierfür abgesperrte Strecke in Grünmettstetten zum Testen ihrer Wettbewerbsfahrzeuge nutzten.

Im Wettbewerbstempo über die Piste gefahren

Die Besucher konnten hierbei an beiden Tagen die Gelegenheit nutzen, um auf dem Beifahrersitz der Fahrzeuge Platz zu nehmen und sich im Wettbewerbstempo von den Rallyefahrern über die Strecke pilotieren zu lassen. Diese fuhren nicht nur für den Spaß der Besucher über die Strecke, denn ein Teil der Einnahmen aus den Rallye-Taxi-Fahrten sollte wieder dem örtlichen Kindergarten zugutekommen.

So kamen insgesamt 777,77 Euro zusammen, welche Sportleiterin Susanne Gaiser-Holoubek in Form eines Spendenschecks an die Erzieherinnen des katholischen Kindergartens „Sonnenschein“ Grünmettstetten überreichten.

„Gerade in Zeiten einer angespannten Finanzlage muss dem Spender die Zuwendung ohne Gegenleistung sehr hoch angerechnet werden“, betonte Ortsvorsteher Alexander Steiger in seiner Ansprache. Bereits im vergangenen Jahr spendete der MSC 588,88 Euro an den Kindergarten, die unter anderem in die Anschaffung einer Matsch-Küche sowie von Schaukelpferden geflossen sind.

Für die kleinsten Besucher etwas ausgedacht

Die diesjährige MSP wird am 21. und 22. Juni stattfinden. Hierfür haben sich die Verantwortlichen auch wieder etwas für die kleinsten Besucher ausgedacht. So soll unter anderem eine Hüpfburg für die Kinder am Sportheim errichtet werden.