Spende Glatthaar Keller: Waldmössinger Unternehmen fördert eine Auszeit für schwerkranke Kinder

Das Waldmössinger Unternehmen Glatthaar Keller spendet 5000 Euro an den Verein „Krebskranke Kinder Mainz“ zur Finanzierung des Sommerfestes für betroffene Familien.
„Wenn eine schwere Krankheit das Leben von Kindern und ihren Familien aus der Bahn wirft, sind Solidarität und Unterstützung wichtiger denn je“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens Glatthaar Keller. Diesem Gedanken bleibe die Firma auch 2025 treu und setze mit der Weihnachtsspende von 5000 Euro sein langjähriges Engagement fort.