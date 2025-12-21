Spende Glatthaar Keller: Waldmössinger Unternehmen fördert eine Auszeit für schwerkranke Kinder

„Wenn eine schwere Krankheit das Leben von Kindern und ihren Familien aus der Bahn wirft, sind Solidarität und Unterstützung wichtiger denn je“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens Glatthaar Keller. Diesem Gedanken bleibe die Firma auch 2025 treu und setze mit der Weihnachtsspende von 5000 Euro sein langjähriges Engagement fort.

Die diesjährige Spende fließt direkt in die Organisation des beliebten Sommerfests 2026 auf der vereinseigenen Erholungsanlage in Gemünden im Hunsrück. Dort können Familien, deren Kinder aktuell in Therapie sind oder die Krankheit überwunden haben, gemeinsam eine Auszeit erleben. Zur Organisation dieses Fests trägt ein Pool von rund 100 ehrenamtlichen Helfern bei.

Sommerfest ist Lichtblick für Familien

„Das Sommerfest ist für viele Familien ein Lichtblick im Jahr. Hier können sie an die während der Klinikzeit entstandenen Freundschaften anknüpfen, es wird zusammen gelacht, gespielt, geweint und neue Hoffnung geschöpft“, betont Vereinsvorstand Kai Leimig. 300 bis 400 Menschen kommen zusammen, darunter auch Klinikmitarbeiter, die während der Therapiezeit enge Bindungen zu den Familien aufbauen würden.

Mit der Spende von Glatthaar Keller werden unter anderem Attraktionen für die Kinder und Tombolapreise finanziert.

„Wir sind sehr dankbar, dass Glatthaar Keller uns auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten die Treue hält. Die allgemeine Spendenbereitschaft ist rückläufig, umso mehr wissen wir diese Unterstützung zu schätzen“, sagte Leimig weiter. Insgesamt hat das Unternehmen den Verein seit 2013 bereits mit mehr als 112 000 Euro unterstützt. „Es ist für unser Unternehmen seit vielen Jahren eine Herzensangelegenheit, die wertvolle Arbeit des Vereins Krebskranke Kinder Mainz zu fördern. Auch wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Moment nicht einfach sind, wollen wir dieses Engagement beibehalten“, betont Michael Gruben, Geschäftsführer von Glatthaar Keller.

Nachsorge wurde wichtiger

Der Verein „Krebskranke Kinder Mainz“ finanziert sich ausschließlich über Spenden. Er bietet ein breites Spektrum an Hilfen: vom Elternhaus in Mainz, in dem Familien während der Therapie wohnen können, über psychosoziale Betreuung auf der Kinderkrebsstation am Klinikum Mainz bis hin zu Nachsorgeangeboten für ehemalige Patienten. Gerade der Nachsorgebereich ist in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden. Aktuell ruft der Verein ein Projekt ins Leben, das die Nachsorge stärkt. Erlebnispädagogen sollen die neuen Angebote und Aktivitäten entwickeln und begleiten.