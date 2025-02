Mukoviszidose ist eine unheilbare, angeborene seltene Stoffwechselerkrankung, bei der zäher Schleim in verschiedenen Organen entsteht, der besonders die Lunge nach und nach verstopft.

Durch einen Gendefekt kommt es zu einer Störung des Salz- und Wasserhaushaltes von Schleimhautzellen, was zu einem sehr zähen Sekret in den Bronchialwegen, aber auch in den Nasennebenhöhlen, der Bauchspeicheldrüse, der Leber oder des Darmes führt. An Mukoviszidose sind in Deutschland mehr als 8000 Menschen erkrankt.

Bis zu 160 Menschen werden betreut

In der Tübinger Mukoviszidose-Ambulanz an der Kinder- und Jugendklinik werden 150 bis 160 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene betreut. Die Therapie bei Mukoviszidose ist komplex und besteht aus vielen Bausteinen.

Unterstützt wird das interdisziplinäre Team der Mukoviszidose-Ambulanz erneut von der Firma Klaus Fahrner Wohnkonzept GmbH aus Rangendingen, die durch eine Spendenaktion bei verschiedenen Handwerksbetrieben 8000 Euro an Spendengeldern gesammelt hat. Darüber informiert das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Die Spende wurde kürzlich im Januar an die Mukoviszidose-Ambulanz unter der Leitung von Dr. Ute Graepler-Mainka und Dr. Hana Isijanov der Mukoviszidose-Ambulanz an der Kinderklinik überreicht und wird für neue Geräte in der Lungenfunktionsdiagnostik verwendet.

Neue Medikamente verbessern Behandlung

Die Behandlung der Menschen mit Mukoviszidose konnte durch Zulassung neuer Medikamente, die CFTR-Modulatoren, deutliche verbessert werden, so die Mitteilung weiter. Trotzdem müssten die Erkrankten weiterhin eine zeitintensive Therapie und Diagnostik durchführen, je nachdem, welche Schäden die Lunge oder andere Organe entwickelt hätten.

Zum Monitoring, wie gut die Lunge arbeiten kann, würden verschiedene Formen der Lungenfunktionsmessungen eingesetzt. Es sei wichtig, so früh wie möglich ab dem Kindergartenalter bei den Kindern mit diesen Untersuchungen zu beginnen, um das Behandlungskonzept zu optimieren.