Spende für Lörracher Schule: Holzsteigerigs-Komitee engagiert sich sozial

Das Hauger Holzsteigerigs-Komitee spendet der Astrid-Lindgren-Grundschule in Lörrach 2000 Euro.
Das Geld dient für den Erhalt ihres Gemeinschaftsgartens. Die Holzversteigerung im Hauinger Wald, bei der am 31. Januar 101 Ster Buchenholz sowie 80 Festmeter langes Brennholz verkauft wurden, hat nun ein schönes Nachspiel für die Hauinger Astrid-Lindgren-Schule. Am Samstag übergab der Chef des Hauger Holzsteigerigs-Komitees, Gerd Turowski, dem Förderverein der Schule eine Spende in Höhe von 2000 Euro.