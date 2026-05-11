Spende für Lörracher Schule: Holzsteigerigs-Komitee engagiert sich sozial

Das Geld dient für den Erhalt ihres Gemeinschaftsgartens. Die Holzversteigerung im Hauinger Wald, bei der am 31. Januar 101 Ster Buchenholz sowie 80 Festmeter langes Brennholz verkauft wurden, hat nun ein schönes Nachspiel für die Hauinger Astrid-Lindgren-Schule. Am Samstag übergab der Chef des Hauger Holzsteigerigs-Komitees, Gerd Turowski, dem Förderverein der Schule eine Spende in Höhe von 2000 Euro.

Jedes Jahr spendet das Komitee Geld aus Erlösen der Versteigerung an Institutionen im Stadtgebiet, wie Turowski erklärte. So seien in den Vorjahren bereits Schulen, Kindergärten, die Tüllinger Höhe, die Geburtsstation des St. Elisabethen-Krankenhauses sowie das Hospiz bedacht worden.

Neugestaltung geplant

Nachdem der Rektor der Astrid-Lindgren-Schule, Michael Winzer, in einer Ortschaftsratssitzung von der geplanten Neugestaltung des Schulgartens berichtet hatte, erhielt das Projekt in diesem Jahr den Zuschlag. Die Mittel werden laut Winzer dafür verwendet, die auf dem Gartengelände stehende Hütte inklusive Fenster zu erneuern und Bodenplatten zu verlegen. „Wir sind sehr dankbar für diese Spende und schätzen dies sehr, wissen wir doch, wie viel Arbeit in der Holzversteigerung steckt“, so Winzer. Der Schulgarten hinter der Sporthalle wird von der Schulgemeinschaft gepflegt. Die Beete im Garten sind laut Winzer nach Klassen unterteilt. Die Fördervereinsvorsitzende Juliane Priem erklärte, wie die Gartenpflege in den Sachunterricht eingebettet wird. Als zum Beispiel die Kartoffel auf dem Lehrplan stand, hätten die Kinder das Nachtschattengewächs im Garten gepflanzt. Bei den später durchgeführten Projekttagen, bei denen gesunde Ernährung ein Thema war, wurde die Ernte dann verspeist.

Lose für guten Zweck

Das Geld für die Spende an den Förderverein stammt aus dem Verkauf des „patriotischen letzten Sters“ und der Lose für die Tombola. Die Versteigerung Ende Januar war laut Turowski „sehr gut gelaufen“. Der Verkauf der Lose sei in den letzten Jahren einfacher geworden, weil die Leute auch dank der Presseberichte wüssten, dass das Geld für einen guten Zweck verwendet wird.