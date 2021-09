1 Die Kronkorken im Sammelbehälter vor der Blockhütte des Wandervereins werden regelmäßig in das große Fass umgefüllt, das schon über 60 Kilogramm schwer ist. Foto: Wanderverein

Wer zurzeit den Dürrenmettstettener Aussichtsturm besucht, wundert sich vielleicht, warum vor der Blockhütte des Wandervereins ein Behälter mit Kronkorken steht. Es ist nicht etwa ein Mülleimer, sondern eine Kronkorkensammlung für die Kinderkrebsstation in Tübingen.

Sulz-Dürrenmettstetten - Seit etwa acht Wochen ist der Wanderverein bei der Aktion dabei, die von Deniz Majer aus Spielberg angestoßen wurde. Ursprünglich wollte er einen Upcycling-Tisch aus Kronkorken und Kunstharz bauen, woraufhin etliche Bekannte ihn beim Sammeln unterstützten. Weil dabei viel mehr als nötig zusammenkamen, entstand die Aktion der "Kronen-Kinder".

Nach einem halben Jahr waren schon fast zweieinhalb Tonnen zusammengekommen und aufgrund des stetig wachsenden Ausmaßes fand sich ein fünfköpfiges Team, um die Aufgaben wie Organisation der Sammelstellen oder Social Media-Präsenz zu verteilen.

Überall wird gesammelt

Bei einer solchen Reichweite ist das auch wichtig, denn die über 40 Annahmestellen befinden sich nich nur in Baden-Württemberg, sondern auch über die Landesgrenzen hinaus in Thüringen oder Hessen. Restaurants, Biergärten, Minigolfanlagen, Firmen, Schulen und viele mehr sind dabei, aber auch Privatpersonen.

Eine Sammelstelle stellt jetzt auch der Wanderverein Dürrenmettstetten, der vor etwa acht Wochen mit eingestiegen ist. Mittlerweile reicht der kleine Behälter nicht mehr aus, sodass ein großes Fass angeschafft wurde, das schon über 60 Kilogramm wiegt. Darin ist auch eine große Kronkorkenspende einer Musikgruppe aus Böhringen enthalten, die dem Wanderverein vergangenen Donnerstag übergeben wurde. Auch der Sportverein Baisingen sammelt für die Dürrenmettstettener und Gaststätten in der Nähe des Sulzer Teilortes sollen ebenfalls angefragt werden.

Die Kronkorken werden, wenn der Schrottpreis für das Weißblech gut ist, verschrottet. Im Juli wurde schon ein großer Berg abgegeben, wobei der gesamte Erlös – bis zu 300 Euro pro Tonne – den Kindern auf der Krebsstation in Tübingen zugutekommt. Allerdings dürfen keine Schraubverschlüsse oder ähnliche Fremdkörper in den Kronkorken enthalten sein, darauf weisen die Initiatoren ausdrücklich hin. Die Aktion läuft noch bis Ende März nächsten Jahres. Bis dahin können auch in Dürrenmettstetten die kronenförmigen Flaschenverschlüsse abgegeben werden. Aber danach soll die Aktion weitergehen, und die Überlegungen reichen von jährlich wechselndem Spendenziel bis zur Gründung eines Vereins.

Aktion geht bis März 2022

Bis März 2022 freuen sich die "Kronen-Kinder" in Tübingen aber über jeden abgegebenen Kronkorken. Wer also zu Hause fleißig sammelt, kann sie in Dürrenmettstetten abgeben. Für größere Spenden darf man mit dem Wanderverein Kontakt aufnehmen, siehe www.wanderverein-mettstett.de.

So kann man mit dem Genießen eines kühlen Getränks ohne Aufwand auch noch Gutes tun – was will man mehr? Über die Aktion "Kronen-Kinder" kann man sich auf der gleichnamigen Facebook-Seite oder auf Instagram informieren.