Spende für den guten Zweck: Sparkasse Lörrach-Rheinfelden sammelt für krebskranke Kinder

Die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden setzt ihre Unterstützung des Fördervereins für krebskranke Kinder fort.
Es ist ein kleines Jubiläum. Am kommenden Montag, 1. Dezember, startet zum 25. Mal die Kalenderaktion 2026 der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden. Gegen eine freiwillige Spende kann in allen Geschäftsstellen der Sparkasse ein Streifen-, Tisch- und Wandkalender bezogen werden. Die Spenden, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, Rainer Liebenow, erbittet auch in diesem Jahr wieder eine Spende von zwei Euro, kommt vollständig dem „Förderverein für krebskranke Kinder Freiburg“ zu Gute.