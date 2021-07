2 Pascal Schmitt, Weitingens Narrenpräsident (links), überreichte an Oliver Klopsch, den Geschäftsführer der "Clowns im Dienst" der Tübinger Kinderklinik, symbolisch einen Scheck. Foto: Nesch

"Lachen ist die beste Medizin" lautet das alte und bewährte Sprichwort der Clowns im Zirkus, der "Clowns im Dienst" am Universitätsklinikum in Tübingen und auch der Narren an der Fasnet, bei der sich die Kinder bekanntlich auch recht gerne als Clowns und Zauberer verkleiden.

Eutingen-Weitingen - Der Tübinger Verein "Clowns im Dienst" wurde 1999/2000 ins Leben gerufen und kümmert sich seither erfolgreich vor allem um krebs- und herzkranke Kinder. Inzwischen ist er aber auch in der Altersmedizin und Demenztherapie tätig. Begonnen hatten sie anfangs mit regelmäßigen Clownbesuchen auf vier Stationen der Kinderklinik.

Inzwischen zählt der Verein 15 aktive Clowns, die in mehreren Kliniken, Kinder- und Pflegeheimen die betroffenen Menschen verzaubern, ihnen Mut machen, mit Leichtigkeit, Herzlichkeit und Humor über deren schwierige Situationen oder Krankheiten hinweghelfen oder diese wenigstens zeitweise vergessen machen.

Von der pädagogisch und psychologisch künstlerischen Konzeption und wertvollen Arbeit der "Clowns im Dienst" ist auch der Narrenverein Bettschoner überzeugt und spendete dem Verein aus einer Aktion des Ringtreffens des Närrischen Freundschaftsrings Neckar-Gäu in Verbindung mit dem 90-jährigen Jubiläum der "Bettschoner" einen Betrag von 500 Euro.

Die Spendenübergabe verzögerte sich jedoch coronabedingt immer wieder, bis es vor einigen Tagen endlich klappte. Vor Ort in Tübingen übergab Narrenpräsident Pascal Schmitt den symbolischen Scheck an Oliver Klopsch, den Geschäftsführer der Klinik-Clowns, und überbrachte ihm gleichzeitig noch eine prall gefüllte Tasche mit den Bettschonerhalsschals, aus deren Verkauf beim Kinderumzug und -nachmittag der Erlös generiert werden konnte. Klopsch bedankte sich hocherfreut über die Spende der Weitinger Narren.

Denn ohne die Unterstützung der vielen engagierten Menschen, Mitglieder und Sponsoren wären die Besuche der "Clowns im Dienst" nicht möglich, die mit Lachen und liebevoller Heiterkeit direkt am Krankenbett für die kleinen Patienten und für die Bewohnerinnen und Bewohner in den Pflegeheimen wertvolle Arbeit zur Genesung leisten und zum Wohlergehen der betroffenen Mitmenschen beitragen.

Kinder beginnen zu strahlen

Es sei immer wieder ein kleines Wunder. "Wenn die Tür aufgeht und die erste rote Nase im Zimmer erscheint, beginnen die Kinder zu strahlen. Kummer und Schmerz sind für einige Zeit vergessen", betonte Klopsch. Das gelte auch für alte und demente Menschen.

In diesem Zusammenhang verwies Pascal Schmitt auf den Schmotzigen Donnerstag, an dem Narren und Musiker nach der Schülerbefreiung und dem Kindergartenbesuch auch die Weitinger Tagespflege "Quelle des Lebens" besuchen. Dies sei der "emotional schönste Moment an der ansonsten turbulenten und lauten Fasnet", in dem so viel ansteckende Freude und Dankbarkeit von alten Menschen zu erleben sei, die jedem Beteiligten zu Herzen gingen.

Bei der Aktion des Narrenvereins kamen insgesamt 2765 Euro zusammen. Neben den 500 Euro für die Klinik-Clowns wurde der aus Weitingen stammende Clown Oliver "Olli" Kurz mit 265 Euro bedacht, der sich zum Teil solistisch, zum Teil mit seiner Gruppe mit seinen schauspielerischen Künste in Kindergärten, Schulen sowie in der Altenbetreuung und Demenztherapie mit viel Feingefühl zum Wohle kleiner und großer, kranker und alter Mitmenschen einbringt.

Kurz verzauberte in Weitingen beim "40. Hoametfescht" 2019 und zuvor bei einem Ferientag des "Liederkranzes", des Musikvereins und der "Weitinger Hoamet" die Kinder. Er zeigte sich erfreut und dankbar, dass der Narrenverein ihn berücksichtigt und seine Arbeit gewürdigt hat.

Die restlichen 2000 Euro sind für eine Pflanzaktion des "Bettschoner"-Nachwuchses rund um die neue Weitinger Sporthalle vorgesehen.