Ein neuer automatisierter externer Defibrillator (AED) wurde im Ortszentrum von Baiersbronn-Obertal für die Öffentlichkeit installiert. Darüber berichten die Bergwacht und die Feuerwehr Obertal in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Möglich gemacht wurde das durch eine Spende des Lions Clubs Freudenstadt im Rahmen der Aktion „Kampf dem Herztod“. Der Defibrillator ist in einer beheizten Außenbox am Bergwacht- und Feuerwehrgebäude in Obertal angebracht und ist jederzeit bei einem Notfall für die Öffentlichkeit zugänglich.

Lesen Sie auch

Bereits in App registriert

Der genaue Standort des AED ist im Bereich des überdachten Haupteingangs in der Mitte des Bergwacht- und Feuerwehrgebäudes. Es handelt sich um den mittlerweile dritte AED Standort in Obertal neben den Geräten an der Loipe in Obertal-Buhlbach und dem Freibad Obertal.

Der AED ist bereits in der App „Region Der Lebensretter“ registriert. Der Aufbau und die Inbetriebnahme erfolgten in Eigenleistung durch die Feuerwehr und Bergwacht. Die Gemeinde Baiersbronn übernimmt laut der Mitteilung die Kosten für den laufenden Betrieb.

Unsere Empfehlung für Sie Zeugen gesucht Erneut ein Gerät zur Lebensrettung in Freudenstadt geklaut Ein Defibrillator im Wert von rund 1500 Euro wurde von seinem Standort am Stadtbahnhof Freudenstadt entwendet. Es ist mittlerweile der dritte innerhalb von zwei Jahren.

Weiter heißt es in der Mitteilung: „Die Bergwacht und die Feuerwehr Obertal bedanken sich bei allen Beteiligten, die dieses wichtige Projekt ermöglicht haben.“