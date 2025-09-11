Spende des Hospizvereins: Neuartiges Gerät „Qwiek-up“ hilft Bewohnern im Lahrer Altenheim Spital

Mit dem „Qwiek-up“ werden Fotos oder Videos an die Wand projiziert. Das kommt den Bewohnern vielfach zugute und weckt eine Vielzahl an Emotionen.

„Heidelberg ist bei allen der Renner“, sagt Heike Wieseke, Pflegedienstleiterin des Alten- und Pflegeheims Spital. Während sie das erzählt, werden Bewegtbilder der Heidelberger Altstadt auf eine Wand hinter ihr projiziert. Kurz danach schippert André Rieu auf einem Schiff über den Neckar. Die Projektionen kommen aus dem unscheinbaren Gerät „Qwiek-up“. Es steht auf Rollen und erinnert an einen Beamer. Erhalten hat es das Spital vom Lahrer Hospizverein.

Dessen Koordinator erklärt bei einer Vorstellung die Hintergründe: Man habe eine großzügige Spende erhalten – mit dem Auftrag, die palliative Versorgung zu stärken. Im Austausch mit dem Spital sei das Gespräch auf den „Qwiek-up“ gekommen. Von dessen Vorteilen sind Wieseke sowie Heim- und Betriebsleiter Michael Krupinski sichtlich überzeugt. Fotos und Videos, unterlegt mit Musik, können an Wand oder Decke geworfen werden.

Virtueller Spaziergang durch einen Wald

Dafür werden als Module bezeichnete Sticks eingeführt, diese haben Themen wie beispielsweise Waldspaziergang, österreichische Berge – oder zeigen eben einen Auftritt von Rieu. Die Module sind mit rund 70 Euro recht teuer. Es können aber auch Fotos oder Videos von Familienmitgliedern auf handelsübliche USB-Sticks gespielt werden. Die Bedienung ist deutlich einfacher als die eines Laptops, so Wenzel-Teuber.

Zu Beginn zeigt Wieseke eine Unterwasserwelt: Fische schwimmen über die Wand, an der Seite ist ein Taucher zu sehen, aus dem Hintergrund ist ruhige Musik zu vernehmen. „Das kommt gut an, einige Bewohner hatten früher ein Aquarium“, so Krupinski. Auch Wieseke gefallen die Impressionen: „Sie erinnern an Wellness, das ist sehr beruhigend.“

Die Angestellten des Spitals durfte das Gerät einige Monate testen – und waren schnell überzeugt. Zum Einsatz kommt der „Qwiek-up“ zum einen in Gemeinschaftsräumen. Verwendet wurde er aber bislang vor allem in Bewohnerzimmern. „Gerade die palliativen Bewohner profitieren wahnsinnig davon“, so Wieseke.

Wie das Gerät im Alltag eingesetzt wird, zeigt Wieseke mit einem Beispiel: Über eine Seniorin habe man erfahren, dass sie früher in der Landwirtschaft aktiv war. Also habe man ein dementsprechendes Modul genutzt. „Da kommen viele Erinnerungen hoch, das ist sehr emotional“, berichtet Wieseke. Einige Bewohner hätten sich nicht nur gefreut, sondern sogar schon geweint. „Es gibt da wirklich alle Emotionen.“ An Demenz erkrankte oder unruhige Menschen finden mit dem „Qwiek-up“ beispielsweise zur Ruhe.

„Das Gerät ist so vielfältig einsetzbar, wir sind alle dankbar“, freut sich die Pflegedienstleisterin über die Spende. Letztlich biete es auch eine Entlastung für die Mitarbeiter. „Am liebsten würde ich es mit nach Hause nehmen“, sagt Wieseke mit einem Lachen.

Das Unternehmen

Qwiek wurde 2013 gegründet. Das Unternehmen mit Sitz in Duisburg beschreibt sich als ein führendes Unternehmen, das mit innovativen Lösungen komplexe Verhaltensprobleme in der Pflege angeht. Das „Qwiek-up“ für das Lahrer Spital hat mit einigen ersten Modulen 7500 Euro gekostet. „Qwiek“ bedeutet laut Homepage „voller Leben und Energie, vital, gesund, fit“.