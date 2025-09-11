Spende des Hospizvereins: Neuartiges Gerät „Qwiek-up“ hilft Bewohnern im Lahrer Altenheim Spital

Mit dem „Qwiek-up“ werden Fotos oder Videos an die Wand projiziert. Das kommt den Bewohnern vielfach zugute und weckt eine Vielzahl an Emotionen.
„Heidelberg ist bei allen der Renner“, sagt Heike Wieseke, Pflegedienstleiterin des Alten- und Pflegeheims Spital. Während sie das erzählt, werden Bewegtbilder der Heidelberger Altstadt auf eine Wand hinter ihr projiziert. Kurz danach schippert André Rieu auf einem Schiff über den Neckar. Die Projektionen kommen aus dem unscheinbaren Gerät „Qwiek-up“. Es steht auf Rollen und erinnert an einen Beamer. Erhalten hat es das Spital vom Lahrer Hospizverein.