Spende an Peter-Meyer-Schule: Das Schramberger Reparaturcafé bedankt sich beim Raumgeber

Das Reparaturcafé spendete 500 Euro an den Förderverein der Peter-Meyer-Schule. Möglich machen das eingesammelte Spenden.
Gemeinsam und für andere. So könnte man das Motto des Reparaturcafés bezeichnen. Gemeinsam trifft sich allmonatlich samstags das Reparaturteam des Seniorenforums (SeFo) in den Räumen der Peter-Meyer Schule. Seit bald zehn Jahren bringen zahlreiche Kunden elektrische und elektronische Geräte, defekte Uhren, Flick-und Näharbeiten und schließlich auch reparaturbedürftige Puppen und Spielsachen.