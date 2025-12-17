Spende an Peter-Meyer-Schule: Das Schramberger Reparaturcafé bedankt sich beim Raumgeber

Das Reparaturcafé spendete 500 Euro an den Förderverein der Peter-Meyer-Schule. Möglich machen das eingesammelte Spenden.

Gemeinsam und für andere. So könnte man das Motto des Reparaturcafés bezeichnen. Gemeinsam trifft sich allmonatlich samstags das Reparaturteam des Seniorenforums (SeFo) in den Räumen der Peter-Meyer Schule. Seit bald zehn Jahren bringen zahlreiche Kunden elektrische und elektronische Geräte, defekte Uhren, Flick-und Näharbeiten und schließlich auch reparaturbedürftige Puppen und Spielsachen.

Oftmals wird im Team oder sogar mit den Kunden gemeinsam am „Problemfall“ gearbeitet, in den allermeisten Fällen kann geholfen werden und dabei kann mancher lieb gewonnene Gegenstand noch einmal neu zum Leben erweckt werden. Bei aussichtlosen Fällen muss das Gerät von den Kunden selbst entsorgt werden.

Spende für Ausflug zum Theater

Entscheidend bei diesem gemeinsamen ehrenamtlichen Angebot des SeFoS ist die Freude am Reparieren, am noch einmal Bewahren und nicht gleich Wegwerfen. Engagiert sind hier nicht nur Senioren sondern auch generationsübergreifend junge Mitarbeiter. Von der Kundschaft wird das stets großzügig im „Spendenschwein“ honoriert und als ansehnliches Ergebnis regelmäßig an andere weitergegeben.

So konnte Juliane Kugler vom SeFo wieder einen Scheck über 500 Euro an Simone Hangst (Förderverein der Peter-Meyer-Schule ) und Michael Kasper (Schulleiter der Peter-Meyer-Schule) überreichen als Dank des Sefos für die schöne Möglichkeit, in den Räumen der Schule das Raparturcafé durchführen zu können. Von den Spenden profitieren dann die Kinder der Schule, die diesmal wieder eine Fahrt nach Rottweil machen durften ins Zimmertheater zum „Gestiefelten Kater“.