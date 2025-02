Spende an JFZ in Nagold: Von Farbtheorien bis zu selbstgebauten Wärmepumpen

Bürgerforum in Nagold Was haben die Arbeitskreise bisher erreicht?

In der Sitzung des Kultur-, Umwelt- und Sozialausschusses stellten fünf Arbeitskreise des Nagolder Bürgerforums ihre Ziele und Anliegen vor. Oberbürgermeister Jürgen Großmann sprach von viel Herzblut. An vielen Stellen geht es voran, doch in einigen Arbeitskreisen ist deutlich zu spüren: Der Nachwuchs fehlt.