Einbrecher in Lahr flexen Loch in Firmendach

1 Neben der Polizei rückte auch die Lahrer Feuerwehr mit 20 Kameraden zu der Firma in der Vogesenstraße aus. Foto: Maier

Ein Einbruch in ganz großem Stil beschäftigt die Lahrer Polizei. Mindestens fünf Täter drangen in ein Betriebsgebäude ein.









Link kopiert



Die Unbekannten kletterten in den frühen Sonntagmorgenstunden, gegen 4 Uhr, über einen Zaun und gelangten so auf das Betriebsgelände in der Vogesenstraße. Laut Polizei waren sie mindestens zu fünft.