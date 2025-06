1 Der Erdbeermond am Freitag, 13. Juni. Foto: Trik Dieses Himmelsphänomen fasziniert: Der so genannte Erdbeermond war auch über Winzeln zu sehen.







Was für ein beeindruckendes Bild: Unser Mitarbeiter Martin Trik hat den so genannten Erdbeermond über Winzeln am Freitag, 13. Juni, gegen 1.16 Uhr für uns festgehalten.