10 Die Feuerwehr befreite den Fahrer des Transporters, bei der Vöhrenbach in der Breg gelandet war, aus der misslichen Lage. Foto: Marc Eich

Bei einem spektakulären Verkehrsunfall in der Nähe von Vöhrenbach ist am späten Dienstagabend ein Mann leicht verletzt worden. Er war mitsamt Transporter bei Straßenglätte in der Breg gelandet.









Es war nicht der erste Vorfall dieser Art an der offensichtlich neuralgischen Kreuzung – doch der Anblick war ein ums andere Mal spektakulär: Ein Transporter ist am Dienstag gegen 23.30 Uhr an der Waldrast zwischen Vöhrenbach und Herzogenweiler in die Breg gefahren.