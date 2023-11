Spektakulärer Unfall in VS

1 Medizinische Probleme haben zu einem Unfall in Villingen geführt. (Symbolfoto) Foto: Seksun Guntanid/ Shutterstock

Medizinische Probleme während der Fahrt haben dazu geführt, dass eine 84-jährige Autofahrerin am Dienstagnachmittag in Villingen einen Unfall verursacht hat.









Kurz nach 13.30 Uhr fuhr die Frau laut Polizeibericht zusammen mit einer 85-jährigen Beifahrerin in einem schon älteren VW Bora auf der Straße "An der Hammerhalde" in Richtung Kreuzung Peterzeller Straße.