1 Ein Golf lag am Sonntagabend plötzlich im Reichenbacher Dorfbach. Foto: Kamera 24

Glück im Unglück in Reichenbach: Ein Auto ist am Sonntagabend in den Dorfbach gefahren. Die beiden Insassen konnten sich selbstständig retten.















Die Gründe für den spektakulären Unfall sind noch unklar. Fest steht, dass gegen 19.15 plötzlich ein VW Golf in dem kanalartig eingefassten Gewässer lag.

Gewässer ist an dieser Stelle nicht gesichert

Offenbar war der Fahrer von der B 415 kommend abgebogen und in östlicher Richtung auf der Gereutertalstraße unterwegs, als er nach rechts von der Straße abkam und mit der Front des Wagens in den an dieser Stelle nicht gesicherten Bach stürzte.

Abschlepper hievt Wagen aus dem Bachbett

Die beiden Personen, die zum Zeitpunkt des Unglücks im Auto saßen, blieben unverletzt und konnten das Fahrzeug ohne fremde Hilfe verlassen. Die Feuerwehr Lahr errichtete eine Ölsperre, um auslaufenden Kraftstoff zu sichern, ein Abschlepper hievte das Auto anschließend aus dem Bachbett.

Schaden von einigen Tausend Euro

Der Golf dürfte ersten Erkenntnissen zufolge zu retten sein, allerdings beträgt der Schaden einige Tausend Euro. Im Einsatz war auch der Rettungsdienst sowie eine Streifenbesatzung der Polizei Lahr.

Ein ähnlicher Unfall ereignete sich vor knapp drei Wochen im Reichenbacher Nachbarort Kuhbach. Hier war ein Senior mit seinem Auto in der eiskalten Schutter gelandet und musste von der Feuerwehr aus seiner misslichen Lage gerettet werden.