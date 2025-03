5 Der Mercedes CLS hatte nach dem Unfall in Villingen nur noch Schrottwert. Foto: Marc Eich

Eine 19-Jährige hat am Montagmittag mit einem geliehenen Mercedes einen spektakulären Unfall in Villingen verursacht. Sie verlor die Kontrolle über den Wagen und krachte gegen eine Laterne.









Link kopiert



Viele Autofahrer blickten recht ungläubig auf das Bild, das sich am Montag gegen 13 Uhr in der Obereschacher Straße in Villingen bot: Ein völlig demolierter Mercedes steht in einer Hecke, auf dem Dach liegt eine Straßenlaterne. Was ist denn da passiert?