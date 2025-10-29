Spektakulärer Transport: Bundeswehr-Airbus im Serengeti-Park angekommen

Nach langer Wartezeit ist die ungewöhnliche Reise eines alten Bundeswehr-Fliegers in den Serengeti-Park in Hodenhagen zu Ende gegangen. Die Maschine soll künftig als Restaurant dienen.
Hodenhagen (dpa/lni) - Ein ausrangierter Bundeswehr-Airbus ist mit Hilfe eines Schwerlasttransporters im Serengeti-Park in Hodenhagen angekommen. Die finale, rund zehn Kilometer lange Strecke bis zum Park im Landkreis Heidekreis verlief in der Nacht ohne größere Zwischenfälle, wie die Sprecherin des Serengeti-Parks mitteilte.