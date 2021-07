1 Damian Kaminski wechselt die Farben. Foto: Marc Eich

Der bisherige 08-Stürmer Damian Kaminski hat bereits eine neue sportliche Zukunft gefunden. Er wechselt zum württembergischen Landesligisten SV Zimmern.

Der in Kappel wohnende Familienvater freut sich, "dass ich weiter in der Region Fußball spielen kann", so der Fitnesskaufmann motiviert.

Am vergangenen Samstag hatte er sein neues Team im Testspiel gegen den FC 08 Villingen (0:1) kennengelernt. Mittelfristig ist denkbar, dass der 30-Jährige eine Laufbahn als Spielertrainer in der Region einschlagen wird.