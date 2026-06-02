«Spektakulärer Fund»: Schiffswrack aus dem 18. Jahrhundert in Norwegen entdeckt

3 Das Porzellan wird aus 600 Metern Tiefe geborgen. (Handout) Foto: Espen Saastad/Norsk Maritimt Museum/dpa 3 Bilder - Fotostrecke öffnen Geladen hatte es Porzellan, Tee und Textilien: Forscher haben ein außergewöhnlich gut erhaltenes Schiffswrack in der Tiefe der Nordsee entdeckt. Es erzählt Geschichten aus der Vergangenheit.







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Oslo - Auf den Bildern der norwegischen Behörde für Denkmalschutz ist es erstaunlich gut zu erkennen: das Porzellan, das ein Schiff aus dem 18. Jahrhundert an Bord hatte. Das Wrack mit der wertvollen Ladung hatte ein Norweger in 600 Meter Tiefe vor der Küste des Skagerrak in der Nordsee entdeckt. "Sensationell" nennt der norwegische Umweltminister Andreas Bjelland Eriksen den Fund. "Das Schiffswrack enthält die am besten erhaltene Ladung dieser Art, die jemals in Nordeuropa gefunden wurde", berichtete die norwegische Denkmalschutzbehörde.