Spektakulärer Fang: Angler in Polen fangen riesigen Wels

Zwei Angler ziehen in Polen einen fast drei Meter langen Wels an Land – das könnte den bisherigen Rekord toppen. Nach dem Messen schwimmt der Monsterfisch nun wieder frei im Wasser.
Warschau - Zwei Angler aus Polen haben einen riesigen Wels gefangen. Bei einem Wettbewerb zogen Krzysztof Pyra und Adrian Gontarz einen 292 Zentimeter langen Wels aus einem Stausee im schlesischen Rybnik, wie polnische Medien berichteten. Der bisherige Weltrekord für einen Fisch dieser Art liegt bei 285 Zentimetern und wurde 2023 von dem Italiener Alessandro Biancardi aufgestellt.