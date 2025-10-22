Spektakulärer Fang: Angler in Polen fangen riesigen Wels

"Der Kampf war sehr hart und lang. Als wir nach zweieinhalb Stunden den Kopf dieses Fisches sahen, wurde uns klar, was wir wirklich am anderen Ende der Angel hatten", erzählte Gontarz dem Portal Onet. Euphorie über den Fang habe sich mit Angst abgewechselt, weil nicht klar war, wie man den Fisch an Land bekomme. Sein Anglerkollege Pyra sprach von einem "echten Monster". Das geschätzte Gewicht lag bei 130 Kilogramm. Nachdem die Angler den Wels gemessen und fotografiert hatten, wurde er wieder ins Wasser gelassen.