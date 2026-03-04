Spektakulärer Einsatz in Seewald: Freileitung ist Geschichte – und liegt zwischendurch im Stausee

Nach über 50 Jahren hat Netze BW die 800 Meter lange Freileitung an der Nagoldtalsperre in Seewald in einem außergewöhnlichen Einsatz zurückgebaut.
Über Jahrzehnte hinweg war sie ein markantes Wahrzeichen und prägte das Landschaftsbild an der Nagoldtalsperre: Die imposante, 800 Meter lange Freileitung zwischen der Erzgrube und der Schernbacher Sägmühle, errichtet im Jahr 1965. Jetzt wurde dieses Stück Geschichte in einem außergewöhnlichen und sorgfältig geplanten Einsatz innerhalb eines Tages abschnittsweise zurückgebaut, wie das Unternehmen Netze BW mitteilt.