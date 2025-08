So aufwendig war die Bergung des Unfall-Sattelzugs auf dem Wimberg

Spektakulärer Einsatz in Bildern

18 Tonnen wiegt der Sattelzug, der am Dienstag bei einem Unfall auf dem Wimberg einen Hang hinabfuhr. Entsprechend schwierig gestaltete sich die Bergung. Eine Dokumentation in Bildern.







Ein 61-jähriger Fahrer eines Sattelzuges ist am Dienstagvormittag aus Richtung Altburg kommend an der Abzweigung nach Alzenberg von der Otto-Göhner-Straße in Wimberg abgekommen.