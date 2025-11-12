Spektakuläre LKA-Aktion: Internationale Razzia – Festnahmen nach Entführungsplänen

Ermittler haben in mehreren Ländern drei mutmaßliche Söldner festgenommen, die eine Entführung in NRW geplant haben sollen. Anlass war das Verschwinden von 7,5 Tonnen Cannabis.
Düsseldorf/Riga - Bei einer internationalen Polizei-Aktion sind am Mittwoch drei Männer im Ausland festgenommen worden, die eine Entführung in NRW geplant haben sollen. Die Beschuldigten sollen nach dpa-Informationen einer Gruppe krimineller Söldner angehören. An dem Einsatz unter Leitung des nordrhein-westfälischen Landeskriminalamts (LKA) waren Europol sowie Behörden unter anderem in Lettland, Dänemark und Frankreich beteiligt.