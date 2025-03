Spektakuläre Aktion: Neue Brücke in Baiersbronn – schlicht, aber elegant

1 Mit einem großen Autokran wurde die rund 26 Tonnen schwere Brücke an ihren Standort befördert. Foto: Büro Rothenhöfer/Joachim Störk

Die neue Brücke über den Forbach, die eine Querverbindung vom Rosenplatz zur Schelklewiese und damit zur Gartenschau bilden wird, sitzt und passt. Mit einem großen Autokran wurde sie eingesetzt, auch unter den Augen einiger Zuschauer.









Link kopiert



Die Anspannung in den frühen Morgenstunden am Mittwoch war groß: Die rund 26 Tonnen schwere Brücke, die 26 Meter lang und 2,50 Meter breit ist, war per Schwertransport angeliefert worden. Spektakulär hing die Brücke an einem großen Autokran, der sie dann auf die vorgefertigten Lager setzte.