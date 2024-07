Spektakel in Dobel: Höhenfeuer lockt Besucher an

1 Das Waldteam gibt alles, um trotz späten Starts einen beeindruckenden Höhenfeuer-Holzstoß aufzubauen. Foto: Winnie Gegenheimer

„Eines der schönsten Feste im Kalenderjahr“ steht am 20. und 21. Juli in Dobel an – dabei geht es ganz schön heiß her.









Das Höhenfeuer kündigt sich an: Seit Wochen ist das Sportfreunde-Waldteam Samstag für Samstag im Einsatz. Stämme schlagen, entrinden, transportieren, das Fundament bauen und jetzt mit fast filigran anmutender Handwerkskunst, unterstützt von MB Trac und Kompaktlader, Stamm für Stamm den 20 Meter hohen Holzstoß unterhalb des Wasserturms aufstellen. Am Samstag, 20. Juli, wird das – laut Verein 44. – Höhenfeuer wieder weit in die Region strahlen, und bis dahin bleibt viel zu tun. Für den ganzen Verein.